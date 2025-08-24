Claromecó: Jóvenes de la Secundaria 10 visibilizan deportes de la localidad (audio)

24 agosto, 2025 46

Alumnos de sexto año de la Escuela Secundaria N°10 de Claromecó realizaron un video en el marco de la materia Educación Física para visibilizar la variedad de deportes que pueden practicarse en la localidad. Para ello, LU 24 conversó con Aluen Mir, estudiante participante.

“Queríamos mostrar que no sólo existen deportes como básquet, fútbol o patín, que son los más conocidos, sino que hay muchas más propuestas muy buenas. Nos faltaron algunos como el ciclismo o el running, pero la idea fue dar a conocer la diversidad que ofrece Claromecó”, explicó.

El proyecto surgió junto al profesor de Educación Física, David Mariucci, y fue elaborado por los 13 alumnos del curso. Cada uno participó en la búsqueda de materiales, preparación del guion y recopilación de imágenes de referentes locales vinculados a distintas disciplinas.

Mir destacó además que los escenarios naturales de la localidad permiten aprovechar tanto la playa como otros espacios para la práctica deportiva, mencionando en particular la competencia de natación en aguas frías que se realiza en octubre.

Finalmente, el estudiante valoró el trabajo en equipo y el apoyo del docente:

“Todos participamos en algo: buscar videos, armar el guion, editar. Fue un esfuerzo grupal”.

Volver