Claromecó: Kicillof anunció que el Colegio Secundario se estatizará (Video)

19 octubre, 2021 Leido: 565

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la Directora de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, estuvieron presentes esta tarde en el Colegio Secundario de Claromecó, en donde recorrieron la institución y anunciaron que la misma, a partir del Ciclo 2022, será de gestión estatal.



“Tenemos un anuncio que es una novedad, lo primero que quiero es felicitarlos por este Salón de usos múltiples, estamos llevando adelante la obra que el gobierno anterior había dejado sin hacer, el asfalto y la rotonda”, dijo Axel.

“Vamos a resolver un largo problema que es como se mantiene la Escuela, tiene que llegar un Estado Provincial presente para hacerse cargo”, anunció.

“Hace tiempo que la Escuela Secundaria de Claromecó viene necesitando que deje de ser privada y que pase a ser una escuela de gestión estatal. Esta tarde, el Gobernador, lo ha aceptado y está Escuela en el Ciclo 2022 será una Escuela del Estado”, informó Agustina Vila.

“El Estado esta acá, estamos contando de que ese amor y compromiso que han hecho de esta Escuela un hermoso lugar no sea alterado, buscamos que sea todo mucho más ágil”, detalló.

Por su parte, Leonardo Nardini, destacó que “la verdad es necesario felicitarlos, es algo muy importante para la comunidad de Claromecó, es algo que parece mínimo pero es muy importante. Atrás de una decisión está la vida, niños y niñas que tienen que educarse, y que no tenían esa posibilidad”.

Además el Ministro manifestó que gracias a las diferentes gestiones se ha podido solucionar una problemática que afectaba a gran parte de la localidad. “La decisión de Axel, que hoy esta acá con el Intendente Carlos Sánchez y “Cuto” Moreno, que se involucran por solucionar esa problemática y van a La Plata para solucionar esa situación”, dijo.

“Ahora que se hizo con Vialidad para solucionar el resto de los problemas, eso es muy importante para mejorar este hermoso lugar que es Claromecó”, destacó y agregó que “a través del agua corriente y el mejoramiento, el Gobernador no escatimó recursos ni lo que es fijarse en la posición geográfica, no solo en el partido de Tres Arroyos, sino en toda la provincia de Buenos Aires”.

“Nos pone muy felices darle la continuidad a un proyecto político que piensa por todos y todas”, finalizó.

