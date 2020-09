Claromecó: la historia de la familia que sufrió el incendio en la Colonia de Vacaciones

Por una situación de falta de trabajo en Tres Arroyos, la familia que sufrió recientemente el incendio en la Colonia de Vacaciones “Félix Larsen” se mudó el año pasado con su madre en Claromecó, la cual no cuenta con capacidad en su casa para tanta gente, pero que disponía de lugar en el patio como para realizar algún tipo de construcción.



Lo que los adultos de esta familia, que tiene 3 hijos, ganaron en la temporada lo utilizaron para comprar maderas y material para hacer la cabaña, a su vez les donaron unos silobolsas con lo que forraron toda la estructura para protegerse del viento y la lluvia, así es que al fondo del patio realizaron una construcción precaria.

Esto había sido informado durante la gestión de Carlos Ávila por los empleados que repartían leña y se habían encontrado con el triste panorama, ofreciendo su trabajo para levantar la casa si se conseguían los materiales, pero fue un mes en donde ocurrieron muchas cosas en la villa y se desatendió esta situación.

El día 25 de mayo, durante una de las recorridas que hacían los referentes locales del Frente de Todos para repartir alimentos, se encontraron con esta familia viviendo de esa forma, les informaron que les resultaba imposible conseguir una vivienda para que les alquilaran por todo el año porque con el subsidio que recibían para tal fin no les alcanzaba y porque los propietarios prefieren no alquilar anual y hacer la temporada.

Esta agrupación se contactó con el entonces delegado “Billy” Wilson, quien inmediatamente se puso a disposición realizando gestiones en conjunto. Todo se lo plantean a Julio “Pity Federico” que puso manos a la obra. Wilson consiguió 350 bloques y pondría a los empleados municipales a levantar la casa, ante la inminencia de un duro invierno. Por el riesgo que corrían decidieron mudar a la familia temporalmente a la Colonia. Luego, la Delegación quedó nuevamente sin cabeza, pero las gestiones siguieron a través de Andrea Lázaro, de Desarrollo Social de Provincia, y de “Pity” Federico, por esa área a nivel nacional, quienes consiguieron más materiales. Cuando asumió Julián Lamberti y se anotició sobre por qué estaban viviendo en la Colonia, se reunió con Osvaldo “Pata” Velázquez (referente peronista de las localidades) que es quien inició esta movida, con lo cual el funcionario claromequense se comprometió a entregar materiales. Debíeron dejar la Colonia porque había sido un compromiso asumido por “Billy”, pero pasados unos días Lamberti decidió que regresaran allí.

Se armaron grupos de trabajo de gente que iba ad honorem para construir la casa en los que estaba el propio Velázquez, Ariel Quiroga y Patricia. A fines de agosto, cuando ya estuvieron todos los materiales, se pudo comenzar y llegar hasta la altura de los encadenados.

Ante la dramática situación que debió vivir la familia por el incendio, el Delegado actual decidió poner a sus empleados a ayudar para terminar la casa cuanto antes, es así que hoy, “Pata” Velázquez, junto al grupo de municipales con que cuenta la Delegación, se levantaron los 4,5 metros cuadrados de pared que restaban para poder comenzar a techar, cuestión que realizarán en unos días cuando ya esté todo seco y asentado.

La familia en estos días ya recibió donaciones de particulares de Tres Arroyos y Claromecó, de Acción Social de Provincia y Nación. Informaron a LU 24 que ya están completos y que la ropa que no utilicen la llevarán al roperito de la Asociación Barrial Torre Tanque.

La solidaridad siempre se hace presente, a veces en silencio tratando de evitar catástrofes, pero visibles cuando suceden.

