Claromecó: “La llegada de la Fragata Libertad fue una fiesta”, destacan desde el Instituto Browniano

5 agosto, 2021 Leido: 68

La presidenta del Instituto Nacional Browniano Delegación Claromecó, Rosana Oroquieta, destacó por LU 24 que la llegada de la Fragata ARA “Libertad” fue “una verdadera fiesta”.

“No pensábamos que íbamos a tener este impacto. Se ha acercado tanta gente, no solo de Claromecó y Tres Arroyos, de las distintas zonas. Me llamaron de Monte Hermoso, también de La Pampa para ver si podían venir a pasar el día. Fue magnífico, realmente no tengo palabras, superadas las expectativas”, expresó.

“El clima también acompañó, parecía enero, no había viento ni tampoco el mar tenía olas. Se alinearon todos los planetas y dio para que sea una verdadera fiesta”, afirmó.

Agregó que “estamos pasando un mal momento, tenemos que cuidarnos, mantener la distancia social y la gente fue muy responsable, también en esto se cumplió”.

Oroquieta indicó que “no pudimos hacer ningún acto especial por la misma razón. Esto viene planificado desde hace más de dos años, pensando que íbamos a poder tenerla para el Centenario, y pasó lo que pasó, no se daban las condiciones y cuando nos llamaron las autoridades navales para comunicarnos que podían pasar en esta fecha no lo dudamos, dijimos que sí”.

Al confirmarse que el buque escuela de la Armada Argentina llegaría, fue “una emoción terrible, no podíamos creerlo, nos contestaron inmediatamente, creo que no habían pasado tres horas desde que habíamos enviado la nota. Y empezamos a organizar y pedir ayuda. Las autoridades municipales enseguida nos dieron la aprobación y uno de los almirantes nos llamó y brindó ideas en este contexto de pandemia”, contó.

Por último, adelantó que “más adelante habrá más sorpresas. Acá se sembró. Nosotros tuvimos contacto con la Fragata hace dos años, cuando pasaron cerca de la costa, y pudimos dialogar con el Comandante y el encargado de prensa. En ese momento nos decían, lo que a mí me sorprendió gratamente, que no es común que una entidad civil tenga comunicación y se interiorice por lo que representa la Fragata. Dijimos no puede ser, es un emblema argentino, todos debemos conocerla y se dio la oportunidad. Fue un momento mágico”, concluyó.

