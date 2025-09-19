Claromecó: La lluvia, un clásico de Primavera, anegó las calles

19 septiembre, 2025 0

El delegado municipal en Claromecó, Nicolás Felipe, habló con LU 24 y se refirió a cómo se viven los festejos de Primavera en esa localidad, con una gran presencia de jóvenes desde hace una semana, los que se vieron afectados por la lluvia que precipitó en la madrugada de este viernes que anegó las calles.

“Hay que andar mucho cuidando a los chicos, estamos al pie del cañón; son unos días muy festivos con chicos que vienen, no solo de Tres Arroyos sino de Reta, Orense, y se vienen portando “bastante bien”, explicó.

“Montamos un operativo de seguridad que sigue hasta el domingo: hay un control preventivo en la entrada a la localidad en un trabajo conjunto con Seguridad, Juventud para que sea una Primavera lo mejor posible”, manifestó.

Trabajos por anegamientos

Respecto de la intensa lluvia que se precipitó este viernes en la localidad, el funcionario dijo que “a la madrugada llovieron alrededor de 40 milímetros, y hubo anegamientos, tenemos cuatro cuadrillas trabajando con las motobombas en los lugares afectados, esperando la nueva precipitación que se daría en las próximas horas, desagotando y esperando un mejor clima para reparar si hubo daños”.

