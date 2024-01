Claromecó: “La temporada no escapa a la realidad del país”

2 enero, 2024

Claromecó estuvo repleto durante la llegada del Año Nuevo, pero el día después se marchó una significativa cantidad de visitantes.

“Ayer se debe haber ido más del 50 por ciento de gente que se veía en la playa o las calles. A las 20 era un desfile de autos que se iban por la ruta”, contó a LU 24 Néstor Medel, propietario del Hostal Su-Yay.

“Es una temporada que no escapa a la realidad del país, la gente está con mucha incertidumbre a la hora de hacer su reserva”, advirtió.

Recordó que “antes se reservaba por semana o quincena y ahora se hace en periodos cortos de tres o cuatro días”.

“Es una oferta muy grande de alojamiento que hay hoy en Claromecó y ha quedado mucha gente que no ha podido alquilar o se tuvo que adaptar a las nuevas reglas de juego con esos períodos cortos”, explicó.

Medel dijo que “este fin de semana el hotel estuvo colmado y estamos encarando la semana con 70% de reservas”.

“No es lo mismo que años anteriores cuando para mediados de diciembre ya enero estaba totalmente reservado, hoy no ocurre eso”, aseguró.

Asimismo, señaló que para febrero “solo hay reservas puntuales”. “Anteriormente teníamos 85 o 90% de ocupación. En tanto, señaló que permanentemente reciben consultas

“Un desayuno como el que nosotros servimos ronda los 5 mil pesos por persona y eso va incluido en la tarifa, cosa que no pasa en otros alojamientos, pero muchas veces la gente mira el número final y no lo tiene en cuenta”, agregó.

“La costa bonaerense tiene una sola realidad: el alojamiento ronda entre un 60 y 70% y Claromecó no es la excepción”, finalizó.

