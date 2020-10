Claromecó: Lamberti advirtió que el comportamiento de la gente es “regular a malo”

19 octubre, 2020



El titular del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti, aseguró que el comportamiento de la gente que se acercó a la localidad balnearia para disfrutar el clima del fin de semana “fue de regular a malo”. Recordó que fue necesario desactivar juntadas de jóvenes y advirtió que “la gente hace lo que no tiene que hacer”.

En este sentido, observó que “hay cierto relax en el cumplimiento de las normas; y ya a esta altura no quedan dudas de que cada uno sabe cuál es nuestra responsabilidad y nuestro rol ciudadano, así que quien incumple las normas lo hace a sabiendas, con todo el peligro que eso conlleva”.

También consideró que fue muy intenso el tránsito, con una gran cantidad de vehículos que demandaron un arduo trabajo del cuerpo de inspectores. “Hubo que controlar el tránsito, la presencia en la playa con vehículos y perros, la extracción de leña en la Estación Forestal, entre otras cosas. Por eso le pedimos a la gente que colabore y que no la haga muy larga, porque hay quienes se quedan protestando y reclamando que hay otras prioridades, pero en este contexto de pandemia eso no ayuda. Hay cuatro o cinco inspectores cuidando las playas, el Vivero, el casco urbano, previniendo accidentes o ayudando a los Bomberos y termina perdiendo tiempo con un señor que se enoja porque no puede bajar con el perro a un sector de la playa”, admitió.

