Claromecó: Lamberti destacó la conducta de los jóvenes en la Primavera

22 septiembre, 2021 Leido: 257

Julián Lamberti, Director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, habló esta tarde con LU 24 sobre las festividades por el Día de la Primavera que se vienen desarrollando en el balneario, las cuales consideró como “muy positivas” y “prometedoras”.



“Mucha gente ha podido venir a disfrutar de la compañía y de la música. Lo que no hay todavía son los boliches, pero uno ve que los chicos han encontrado la forma de divertirse”, dijo.

“Ellos se lo toman como un mini viaje de egresados, también le están buscando la vuelta para congregarse. Nosotros les dejamos libre la Curva del Náutico, hasta que el frío los echa un poco, tipo 3 o 4 de la mañana no queda nadie”, informó.

El Director se alegró de que la juventud se ha comportado de forma correcta “es para destacar que los jóvenes de Tres Arroyos, se han portado 100 puntos”.

A raíz de los últimos cambios en materia de sanidad y congregación en los espacios públicos y privados, dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación, Lamberti manifestó que “por lo que hablé con el Secretario de Seguridad, se abrió con el 50% del aforo pero no había ningún empresario preparado para abrir tan rápido”.

Fin de año

“Hay que valorar las pequeñas cosas que antes de la pandemia no le dábamos importancia, y que hoy, claramente las estamos disfrutando. Desde el Municipio entendemos que ellos (los jóvenes) tienen que juntarse de forma segura”, aseguró.

En cuanto a la disposición climática, y como continuará la misma, el Funcionario detalló que “hoy toco un día fresco, cayó una pequeña garúa, pero a partir de mañana va a mejorar”.

“Son dos días que van a haber actividades, en el zona de la playa del centro, vamos a montar un lindo espectáculo para que los chicos puedan divertirse, va a haber DJs y demás actividades 100% gratuitas”, finalizó.

Volver