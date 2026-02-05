Claromecó: Los vehículos de “Las 24” ya se encuentran en exhibición (video)

Esperando sus próximos dueños, los vehículos que forman parte de los diferentes premios programados para entregar en el concurso de Las 24 horas de la Corvina Negra que organiza el Club Cazadores, ya se encuentran en exhibición en Claromecó.

La 64ª edición del evento ya se palpita en nuestras costas, la expectativa se incrementa con el correr de las horas, y todo augura un fin de semana ideal para los pescadores y visitantes que disfrutan cada año de la actividad.

