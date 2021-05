Claromecó “muy quieto” por las restricciones y continúan avanzando diversas obras

24 mayo, 2021 Leido: 385

Claromecó refleja una imagen de quietud similar a la de Tres Arroyos, transitando éstos días de restricciones más estrictas, en las que principalmente se solicita a la población la mínima circulación y sólo por cuestiones esenciales. Los vecinos de Claromecó están acatando de buena manera éstas medidas, y el encargado del Organismo Descentralizado, Julián Lamberti así lo afirmó en LU24 y también comentó sobre el avance de obras en la localidad.

“Está muy quieto, uno se encuentra con un panorama triste, después de las 18 horas está vacío el pueblo” indicó el funcionario de la villa balnearia y aseguró que “la gente está acatando en su mayoría”.

Asimismo, se ha observado en otros destinos turísticos de la provincia, que muchos han decidido pasar ésta nueva cuarentena en los lugares de descanso, y en el caso de Claromecó, no se ha visto ese movimiento extraordinario, según advirtió Lamberti: “gente de afuera prácticamente no se ha detectado, hicimos controles en la ruta”. Por otra parte manifestó que “con respecto a los controles, hicimos y tuvimos una infracción el viernes mismo, pero en general no hemos tenido mayores problemas” comentó el encargado del Organismo Descentralizado.

El día viernes pasado, el Intendente Carlos Sánchez visitó Claromecó, acompañado por el Director de Turismo, Francisco Aramberri y el Secretario de Desarrollo Económico, Ing. Matías Fhurer y acompañados por Julián Lamberti visitaron las obras que se están llevando a cabo en la localidad, y así lo comentó también en LU24 “estuvimos recorriendo algunas obras que teníamos iniciadas, y también otras terminadas, recorrimos los paradores, el ex La Barra que se terminó la limpieza profunda, Samoa, Borneo, también la obra de los baños públicos, la obra de cordón cuneta” y también detalló “visitamos la obra del SUM del secundario, también la plaza del barrio Plan Federal, como así también llevando subsidios al museo para terminar la losa para fin de año, y para la biblioteca también”.

Con respecto a la obra del SUM de la Escuela Secundaria, comentó “nos habíamos propuesto tener cerrada la obra para junio o julio, y se vienen cumpliendo esos objetivos, ahora está en la etapa de techado, revoques y ya tenemos los pre marcos para las aberturas, por lo que no vamos a tener problema en cumplir ese objetivo pautado” y aseguró que “es el SUM más grande que va a tener Claromecó, es de 15 x 50 metros, lo cual abre un montón de posibilidades deportivas, culturales, de todo tipo”.

Para finalizar, el funcionario informó sobre la situación sanitaria en la villa balnearia, y sostuvo que “estuvimos la semana pasada en un pico máximo desde que arrancó la pandemia con 23 casos activos, hoy estamos en 15 casos activos, por lo que hemos ido mejorando, en principio con la fase 2 y ahora con estas nuevas restricciones”.

