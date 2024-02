Claromecó: Néstor Castro no será candidato. Apoyará a Finamore

24 febrero, 2024

El claromequense Néstor Castro, en contacto con LU 24 descartó la posibilidad de presentarse como candidato a conducir el Ente Descentralizado de Claromecó Servicios Turísticos, a la vez que expresó que apoyará a la vecina Andrea Finamore, quien finalmente decidió competir el próximo 23 de marzo.

“La decisión tiene que ver con varios proyectos personales como es concluir una carrera universitaria a mediados de año y en lo laboral estamos en medio de una conducción en la Secundaria, de la cual soy Director y esas dos cosas son el motivo para tomar la decisión”, explicó.

Castro dijo que “siempre hay demandas en Claromecó teniendo en cuenta que es una localidad turística, con muchos visitantes en temporada alta y siempre hay necesidades, en estos momentos estamos con unas cuantas falencias que tienen que ver con lo económico”.

“Cuando se empezó a pronunciar mi nombre como posible candidato, yo iría con el apoyo de Pablo Garate, con quien estamos trabajando desde hace años, y recibí llamados de muchas personas, no pensé que impactara tanto que yo estuviera al frente del Ente Descentralizado, incluso gente de Tres Arroyos me llamó para darme el empuje, pero como ya expliqué hay cuestiones que me impiden asumir el compromiso”, graficó.

“Voy a seguir trabajando como hemos venido haciéndolo, y voy a apoyar Andrea Finamore; vamos a trabajar y proyectar para que en caso de resultar electa tenga lo necesario para poder hacerlo”, finalizó.

Volver