Claromecó: “No hemos constatado daños severos por el viento” dijo Ávila

El delegado director del Ente Descentralizado Claromecó servicios turísticos, Carlos Ávila, dijo a LU 24 que en la localidad costera no se constataron daños severos a causa del viento, salvo la voladura de un cartel publicitario y la caída de árboles de gran tamaño en calle Belgrano en Dunamar, frente el domicilio de Angel Fangauf.



Desde ese sitio, Ávila describió que “cayeron dos; uno de ellos sobre el tendido eléctrico, que provocó el corte de luz, por lo que junto a Bomberos, personal del Ente y de la Cooperativa Eléctrica están trabajando para restablecer el servicio, y afortunadamente no hubo mayores consecuencias, recorrimos varias veces y no hemos tenido voladura de techos, hubo vientos de mayor intensidad desde la una a las seis de la mañana, pero ahora la situación es más leve”.