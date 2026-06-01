Claromecó: Piden declarar patrimonio histórico casa Bellocq y almacén “La Palma”

1 junio, 2026 0

El Museo “Anibal Paz” de Claromecó pide declarar patrimonio histórico a dos inmuebles de esa localidad.

En una nota ingresada al Concejo Deliberante en la mañana de este lunes, dirigida a la presidenta del cuerpo, Mara Redivo, y firmada por los integrantes de la Comisión del Museo Regional “Aníbal Paz” de Claromecó, la entidad solicita la intervención de la Comisión Municipal de Patrimonio para evaluar “la posible incorporación como patrimonio histórico de dos inmuebles de esa localidad: La casa de la Familia Bellocq y el histórico almacén “La Palma” de 26 y 9.

En los fundamentos, citan que luego de lo ocurrido con la denominada Casa Hurtado, “ha puesto en valor la necesidad de avanzar preventivamente en la identificación y preservación de los edificios que forman parte de los orígenes y desarrollo de nuestra localidad”.

Afirman que las dos propiedades mencionadas estarían en esa situación, a la vez que sostienen que “la intención no persigue impedir el desarrollo ni afectar derechos de propiedad, sino promover una evaluación responsable y anticipada que evite futuras pérdidas irreversibles ante eventuales ventas”.

“Creemos que la preservación de determinados bienes históricos contribuye no sólo a conservar la memoria colectiva de la comunidad, sino también a fortalecer la identidad cultural y turística de Claromecó, con identidad propia”, finaliza la nota.

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