Claromecó: preocupación por ataque de Pitbull a otro perro

Hay que tomar conciencia sobre las razas que están consideradas peligrosas, ya que pueden causar daños a otros animales o a personas. Si ocurriera algún problema como el acontecido en Claromecó, o de menor envergadura, hay que realizar la denuncia pertinente en la Delegación.

Un Pitbull atacó a un perro viejito, que quedó con ligamentos cortados, masticados, que quizás pierda una patita y que aún se espera su evolución, ya que hay que esperar si resiste las lastimaduras y el estrés causado por este ataque. No es el único Pitbull, también lo acompaña la hembra en celo y un cachorro.



Un vecino vio el ataque y enseguida actuó para poder alejar al pitbull del atacado, de no haber sido así, hoy no estaría con alguna posibilidad de sobrevida. Fue atendido por una Veterinaria, el costo absorbido por una familia defensora de los animales. Hoy está a resguardo por una familia que lo cobija y atiende.

Las autoridades policiales como las de la Delegación, ya tomaron conocimiento de este caso.

Lo que urge ahora es que se tomen las medidas necesarias para evitar aún males mayores, y para ello la Delegación, por medio de la Ley, es la que tiene el poder de llevarlo a cabo, como así lo indica en el artículo 8, en el que deberá constatar que se cumpla.

LEY PROVINCIAL 14107

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales.

La presente Ley no se aplica a perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado.

ARTÍCULO 2.- A los efectos de esta Ley, se consideran perros potencialmente peligrosos a aquéllos incluidos dentro de una topología racial que por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas y a otros animales.

Tienen tal consideración los perros que pertenezcan a las razas relacionadas:

Akita Inu, American Staffordshire, Bullmastif, Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran Perro Japones, Mastin Napolitano, Pit Bull Terrier, Presa Canario, Rottweiler., taffordshire Bull Terrier.

ARTÍCULO 8.- La tenencia de perros potencialmente peligrosos queda sujeta al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

a) Solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla seis (6) meses de vida.

b) Identificar al perro mediante la colocación de un chip o de un tatuaje.

c) Para la presencia y circulación en espacios públicos, utilizar correa o cadena de menos de un metro de longitud, collar y bozal, adecuados para su raza.

d) Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se aloja al perro, en el que debe haber estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas que impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites propios.

e) En el inmueble que pertenezca a más de un propietario, se prohíbe dejar al perro en lugares comunes.

f) Queda prohibido el abandono de los perros alcanzados por esta Ley.

g) Comunicar al Registro la cesión, robo, muerte o pérdida del perro, haciéndose constar tal circunstancia en su correspondiente hoja registral, sin perjuicio de que si el perro pasase a manos de un nuevo propietario, éste deberá renovar la inscripción en el Registro.