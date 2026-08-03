Claromecó: “Queremos una cooperativa de puertas abiertas”, dijo Di Rado (audio)

3 agosto, 2026 5

Por primera vez en su historia, la Cooperativa Eléctrica de Claromecó tendrá dos listas en la elección del Consejo de Administración (ver nota). Una de las mismas estará conformada por el oficialismo y la otra, impulsada por el actual secretario de la Cooperativa, Martín Di Rado, se abre como opción opositora.

Precisamente Martín Di Rado estuvo en los estudios de LU 24 y expresó que su deseo es “aggiornar la cooperativa, mejorar los servicios para los asociados, demostrar que se pueden gestionar cosas nuevas, incorporar, por ejemplo, telemedición y energías renovables, que acompañen el crecimiento de la localidad”.

Di Rado, que tiene 34 años de ejercicio cooperativista, se definió como “un acérrimo defensor de los derechos cooperativos”, y dijo que “queremos una cooperativa de puertas abiertas: la democracia es sana”.

En esta misma línea, se refirió a que “mucha gente piensa que no se puede hacer nada, ven a la cooperativa como una sociedad anónima. Les digo que deben saber que tienen voz dentro del cooperativismo y que no hay nada más empático que una cooperativa”.

Sobre los servicios, Di Rado calificó que son “excelentes”, aunque realizó salvedades, dando como ejemplo el agua potable que aún no llega a algunos lugares: “con ajustes, los servicios pueden mejorar, llegar. Y es necesario, para lograrlo, establecer mas cercanía con los usuarios; la relación con la comunidad es fundamental”.

Para finalizar, Di Rado expresó que se siente capacitado para asumir este desafío y que “con el acompañamiento del consejo de administración se puede crecer incluso desde el disenso”.

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