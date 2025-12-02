Claromecó recibió a su nuevo párroco: el padre Juan Francisco Palacio Micheletto

El padre Juan Francisco Palacio Micheletto, recientemente designado como responsable de la parroquia María Auxiliadora de Claromecó, celebró el pasado domingo su primera misa oficial en la localidad balnearia, marcando así el inicio formal de su tarea pastoral en la región y, además, dialogo con FM Ilusiones para comentar sus primeras sensaciones.

“Fue una hermosa recepción, tanto de la comunidad como de los sacerdotes que venían atendiendo la parroquia hasta ahora”, expresó el sacerdote durante una entrevista radial. Radicado ya en Claromecó, el padre Juan Francisco también tendrá a su cargo la atención espiritual de Dunamar, Orense y Bellocq.

Un regreso a una zona querida

Oriundo de Bahía Blanca, el padre Palacio Micheletto no desconoce la región: su primer destino pastoral tras formarse en el Seminario de La Plata fue Tres Arroyos, donde trabajó durante cuatro años en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. “Para mí es un regresar, aunque sean 70 kilómetros de distancia. Es volver a lugares que quiero mucho”, afirmó.

Una etapa nueva tras un año complejo

El sacerdote contó que su llegada a Claromecó se dio en un contexto particular. Tras atravesar un cuadro de estrés en 2023, tomó una licencia durante 2024 y retomó actividades de manera progresiva en Bahía Blanca a comienzos de 2025. En ese proceso surgió la propuesta del obispo para asumir en la costa.

“No era saltar al vacío. Conozco la zona y a la gente. Después de rezarlo, acepté”, relató.

Vida en comunidad y agenda pastoral

Instalado ya en la localidad, se encuentra en plena organización de su casa y de la actividad parroquial. Para diciembre, los horarios de misa serán: jueves y viernes – 20:00 horas y domingos, 11:00 horas.

En tanto, para enero y febrero —en plena temporada alta— se sumarán celebraciones todos los días a las 20:30 horas, además de la misa dominical de las 11:00 horas.

La comunidad lo recibió “con los brazos abiertos”. “Es un lugar tranquilo, con grupos pequeños pero muy cálidos”, destacó.

A pocos días de cumplir 52 años, el padre Juan Francisco dice vivir esta etapa con entusiasmo: “Somos de espíritu joven”, bromeó.

Con su llegada, Claromecó inicia un nuevo ciclo pastoral a las puertas de la temporada estival, que suele intensificar la actividad religiosa en la región.

