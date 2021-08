Claromecó: satisfacción del Presidente del Centro de Jubilados tras recibir permiso precario de uso sobre un lote

21 agosto, 2021

El presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Claromecó, Jorge Rasmussen, destacó la entrega del permiso precario de uso sobre un lote contiguo a la sede de la entidad, a la espera de su aprobación por el Concejo Deliberante, que le otorgó la Municipalidad de Tres Arroyos. Allí, podrá funcionar un consultorio médico para los afiliados al PAMI.



“El intendente Sánchez nos entregó el terreno por 80 años. También estaba el delegado de Claromecó. Nos están ayudando bastante con la idea de hacer algo para los jubilados, que parece que estamos de más en la Argentina”, expresó en diálogo con LU 24.

Rasmussen dijo que la situación “está muy complicada y yo quiero solucionarla un poco. Les presté el salón del Centro de Jubilados para que esté la secretaria y atienda la doctora. Teniendo este espacio será diferente, más aliviado”.

Explicó que “les prestamos las dependencias del Centro porque no teníamos nada. Con lo que la pagan a la doctora no puede alquilar nada ni poner la secretaria, por eso nadie quiere ser médico de cabecera de los jubilados”.

A su vez, indicó que “a quienes vienen a buscar las recetas y demás les estamos cobrando un plus para poder mantener la secretaria y las cosas del Centro de Jubilados. El que quiere pagar lo hace, no se puede obligar pero la gente está cumpliendo”.

Sobre el lote, indicó que “hace cuatro años que lo empezamos a pedir cuando nos enteramos que era municipal y ahora salió. Seguramente con la ayuda de todo el pueblo lo vamos a poder hacer. Pienso que para diciembre podría estar listo”, finalizó.

El acto de cesión realizado ayer estuvo encabezado por el intendente Carlos Sánchez junto al director del Organismo Descentralizado, Julián Lamberti. Los acompañaron Matías Fhurer, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Marcelo León, secretario de Desarrollo Social, la concejal Claudia Cittadino, presidenta del bloque del Movimiento Vecinal, Claudia Diez, precandidata a edil por el MV, y miembros del Centro de Jubilados y Pensionados.

