Claromecó se aseguró el primer puesto en las bochas

En la continuidad del torneo de bochas oficial de parejas de Primera categoría se jugó la quinta fecha de las revanchas donde Claromecó a pesar de perder se aseguró el primer puesto cuando quedan dos fechas.

Huracán le ganó a Sociedad Española por 15 a 14, Estudiantes venció a Unión por 15 a 7 y Club de Pelota de visitante derrotó a Claromecó por 15 a 13.

Posiciones: Claromecó 9 puntos, Huracán, Estudiantes, Club de Pelota, Sociedad Española 4, Echegoyen y Unión 1.

Próxima fecha: Huracán vs Estudiantes, Club de Pelota vs Sociedad Española y Echegoyen vs Claromecó.

Hoy se juega en Club de Pelota

Hoy se disputa una nueva fecha del torneo Extraordinario de Club de Pelota, el cual es por parejas y a doble eliminación.