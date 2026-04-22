Claromecó se convierte en mayo en epicentro del Reino Fungi

22 abril, 2026 0

Del 1 al 3 de mayo de 2026, el balneario bonaerense de Claromecó será sede de la cuarta edición de Claromecó Fungi, un encuentro único en el país que reúne ciencia, turismo regenerativo y cultura en torno al fascinante mundo de los hongos.

Claromecó Fungi es un evento sin fines de lucro que propone tres días de actividades abiertas al público, algunas aranceladas, que incluyen caminatas micológicas guiadas por especialistas, talleres prácticos de cultivo, adaptógenos y cocina, además de espacios de observación con lupas y microscopios. La feria de productores locales el día 2 de mayo ofrecerá alimentos, bebidas y artesanías inspiradas en el Reino Fungi, mientras que investigadores y productores invitados compartirán sus publicaciones y experiencias con los asistentes.

El encuentro busca posicionar a Claromecó como referente nacional del micoturismo y la cultura fungi, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de economías locales vinculadas a este universo.

Claromecó Fungi invita a descubrir cómo los hongos conectan ciencia, arte y naturaleza en una experiencia transformadora que posiciona a Claromecó como un referente nacional en la cultura fungi.

Para más información:

[email protected] ó al 223 62 03 422 (Emilia).

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