Claromecó: Se dio vuelta un gomón en la desembocadura del arroyo

28 marzo, 2026 0

Un hecho sin consecuencias personales ocurrió este sábado en Claromecó, cuando por causas que se investigan, un gomón semirrígido se dio vuelta, en la zona de la desembocadura del arroyo.

Bomberos de Claromecó acudieron al llamado de la emergencia a las 17:25 y según informaron a LU 24 desde el cuartel no tuvieron intervención, ya que los Guardavidas que prestaban servicio en el lugar asistieron a los navegantes, entre los que no hubo víctimas.

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