Claromecó se moviliza ante los despidos en el Estado

23 mayo, 2024

Vecinos de Claromecó llaman a una movilización frente a la oficina – cerrada este jueves – de la sucursal de Correo Argentino para este viernes a las 11:00 “con el objeto de visibilizar lo que está sucediendo, no sólo con el Correo, que de hecho ya cerró y no hay vuelta atrás, sino para que se haga visible lo que los medios masivos no comunican”, según dijo a LU 24 Leonardo Heim, uno de los convocantes.

“En Claromecó trabajaban el padre con más de 20 años de antigüedad que optó por el retiro voluntario, y su hijo, que era el cartero”, dijo y manifestó que “ahora hay lo que se llama Unidad Postal, una tercerización encubierta delegada a personas físicas, comerciantes, como un kiosco, que cumplen con algunos servicios de toda la amplia gama de servicios que ha brindado el correo hasta esta parte”.

“El correo es una entidad que tiene presencia en cada rincón del país, incluso más presencia que el Banco Nación; Claromecó es un ejemplo, no hay Banco Nación y está el corro; es lo que sucede en varios rincones de Argentina, porque nos pasa a todos; acá no está en juego el puesto de dos personas en una localidad donde viven 5000 personas; pero lo utilizaremos como una cuestión emblemática de lo que está pasando”, explicó.

“Tengo información de primera mano que el Correo de Tres Arroyos también va a cerrar”, dijo Heim, y agregó “por lo que creemos que la ocasión es grave, como en algún momento sucedió con el ferrocarril, y lo vamos naturalizando, como naturalizamos que nos vamos quedando sin trabajo, yo soy cuentapropista pero hoy por hoy estoy sin laburo; es una clara muestra de una política que tarde o temprano nos va a llegar a todos, es escandaloso lo que está pasando y no estamos defendiendo lo que corresponde”, advirtió Heim

“La idea es visibilizar lo que sucede en estos momentos en Claromecó pero advertir que esto nos va a pasar a todos; la medida no tiene vuelta porque no hay marcha atrás pero es importante visibilizar lo que los medios de comunicación masivo no reflejan lo que sucede, es lo que tienen que hacer pero si no lo hacen lo vamos a hacer nosotros”.

