Claromecó se prepara para la Primavera con un fuerte trabajo conjunto

2 septiembre, 2025

El director de Políticas para la Juventud, Julián Tornini, junto a Bruno Chiquette (organizador privado) y Juan Apolonio (Secretario de Seguridad), presentaron las acciones que se desarrollarán en Claromecó de cara a la llegada de la Primavera, con eje en la prevención, el cuidado de los jóvenes y la coordinación entre distintas áreas municipales y la comunidad.

Un trabajo con los estudiantes desde la mirada de Julián Tornini.

Destacó que el éxito del año pasado “no fue casualidad”, sino el resultado de la articulación entre Seguridad, Salud, Juventud, el Ente Descentralizado de Claromecó y la participación clave de UCESTA, que nuclea a los centros de estudiantes.

“Este año ya enviamos un correo a todas las escuelas, públicas y privadas, con la propuesta de charlas preventivas que daremos junto a los chicos. Se hablará de cuidado del espacio público, de las casas que se alquilan y de la prevención en general. Queremos que la primavera sea un espacio 100% de disfrute, con cada vez menos conflictos”, afirmó.

Los estudiantes recibirán nuevamente el “vasito antidroga” con tapa, stickers con teléfonos de emergencia y un kit preventivo. Además, habrá cartelería en toda la localidad, puestos de hidratación y entrega gratuita de preservativos en la carpa de Juventud.

Como novedad, se organizará una reunión virtual abierta a padres y madres, junto a Seguridad y el sector privado, “para que estén al tanto de lo que va a suceder y puedan conversar con nosotros”, señaló Tornini.

La propuesta privada a través de Bruno Chiquette, organizador privado.

Explicó que la productora Vibra Spring trabaja desde hace más de dos meses en la organización:

“Nuestro sello es la convivencia en armonía. Más de 100 chicos forman parte del staff y lo pensamos con ellos, escuchándolos”

Habrá cuatro jornadas de apertura (miércoles, jueves, viernes y sábado), con doble turno:

Predancing de 18 a 22, sin expendio ni ingreso de bebidas alcohólicas.

Fiesta nocturna desde las 00.30 hasta las 5 de la mañana.

Además de shows temáticos, sorteos y la presentación de DJs de la región y el país, se anunciará una banda en el cierre del sábado. El predio elegido será nuevamente el del Club Recreativo Claromecó, en la avenida 26.

“Lo fundamental es el trabajo en conjunto con el municipio, porque permite dar una prevención más completa y llegar mejor a los chicos”, remarcó.

La mirada de Seguridad desde el ojo de Juan Apolonio.

Finalmente, el Secretario subrayó que “la seguridad tiene que ser el último eslabón”. Destacó que el año pasado no se registraron incidentes y que la meta es repetir esa experiencia.

Este año se sumarán refuerzos de patrullas urbanas, monitoreo 24 horas y controles de tránsito en la ruta 73, además de un número de emergencia disponible en los kits entregados a los jóvenes.

“Queremos que los adolescentes disfruten esos días sin ningún tipo de incidente. La seguridad está para acompañarlos, pero el éxito depende del trabajo previo y de la cercanía de los padres con sus hijos”, sostuvo.

