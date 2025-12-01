Claromecó se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Pesca

1 diciembre, 2025 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos, se invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta de la Pesca, que se realizará el sábado 7 de diciembre en Claromecó, a partir de las 12 horas.

El evento contará con espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y cerveceras, artesanos, emprendedores y un fogón para compartir en comunidad.

Cronograma de espectáculos

19:30 | Apertura

19:45 | Los Broders Circo

20:30 | Dúo Marea

21:30 | Dharma

22:30 | El Otro Pez

23:45 | Arrullo

00:45 | Hasta Las Manos

Durante toda la jornada, el público podrá recorrer los carros gastronómicos y cerveceros, stands de artesanos y emprendedores, y disfrutar de una propuesta cultural y turística que ya es un clásico de la temporada.

La Fiesta de la Pesca vuelve a reunir lo mejor de Claromecó en un día para celebrar la identidad costera, la música y el encuentro comunitario.

