Claromecó: se realizó el sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”

9 octubre, 2025 0

Este jueves en el Espacio de Arte de Claromecó, se llevó adelante el sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”, en una jornada cargada de emoción, esperanza y sueños cumplidos.

Familias de la localidad participaron de este momento tan esperado, que representa la posibilidad concreta de acceder a su propio terreno y proyectar un futuro con más arraigo y oportunidades.

El programa “Un Lote para mi Familia” continúa avanzando, reafirmando el compromiso del Municipio de acompañar a los vecinos en su derecho a la vivienda y al desarrollo familiar.

Además, próximamente se abrirá una nueva inscripción destinada a aquellas familias que no pudieron completar la documentación en esta etapa, para que también puedan sumarse a esta oportunidad.

