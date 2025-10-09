Claromecó: se realizó el sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”
Este jueves en el Espacio de Arte de Claromecó, se llevó adelante el sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”, en una jornada cargada de emoción, esperanza y sueños cumplidos.
Familias de la localidad participaron de este momento tan esperado, que representa la posibilidad concreta de acceder a su propio terreno y proyectar un futuro con más arraigo y oportunidades.
El programa “Un Lote para mi Familia” continúa avanzando, reafirmando el compromiso del Municipio de acompañar a los vecinos en su derecho a la vivienda y al desarrollo familiar.
Además, próximamente se abrirá una nueva inscripción destinada a aquellas familias que no pudieron completar la documentación en esta etapa, para que también puedan sumarse a esta oportunidad.