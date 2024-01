Claromecó: Se viene un Seven de Hockey en la cancha del Náutico

11 enero, 2024

El fin de semana del 20 y 21 de enero se realiza en Claromecó el Seven de Hockey sobre césped, de manera paralela al Seven de Rugby.

Soledad Cozzetti, desde la organización, explicó a LU 24 las características del torneo: “hay competencia en tres categorías: mamis, que es la más libre con cuatro equipos; libres, con seis, y masculino, con cuatro equipos.

“La actividad será en la cancha del Club Náutico, en calle 16 entre 7 y 9, donde habrá también food trucks”, sostuvo.

“Las inscripciones ya fueron cerradas, porque al ser una sola cancha no se pueden hacer partidos en paralelo, y nos llevaría toda la semana”, concluyó.

