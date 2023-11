Claromecó: Sin novedades en la búsqueda de Zoquini

4 noviembre, 2023

A lo largo de la jornada se continuaba buscando al claromequense Nestor Zoquini, de quien no se tienen noticias desde el viernes a las seis de la tarde.

La prima de Zoquini, Anabela Sironi, dijo a LU 24 que “la búsqueda continua; en horas de la tarde llegaron los perros rastreadores, los que marcaron un rumbo pero se hizo de noche y no pudieron continuar; no sabemos que puede haber pasado; Néstor terminó su día laboral y se fue al campo en cercanías de Dunamar, donde tiene sus caballos a darles de comer como todos los días; desde ese momento no apareció más, encontraron su Traffic con las puertas abiertas y su celular en el interior y ningún indicio”.

“Por las cámaras de seguridad se ve el paso de la camioneta por el puente hacia el campo, pero no hay nada más”, agregó.

Zoquini trabajó en el Organismo Descentralizado haciendo entre otras tareas los enquinchados en la playa, y concurrió junto al delegado Lamberti a un Congreso sobre el estado del frente costero recientemente, luego renunció a su empleo municipal y se dedicó a tareas de construcción y corte de cercos.

Toda la comunidad de Claromecó se encuentra consternada ante su desaparición, como lo manifestaron en redes sociales.

Los trabajos de búsqueda se retomarán este domingo desde las 6:30. Por cualquier información, comunicarse al 02982-495015, teléfono de la Estación Segunda de Policía de la localidad balnearia.

