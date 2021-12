Claromecó tendrá una posta de vacunación en verano, según anunció Región Sanitaria I

19 diciembre, 2021 Leido: 170

Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria I, detalló que Claromecó estará entre los principales puntos de vacunación durante el verano en la zona. A través de las postas se posibilitará continuar con la vacunación contra el COVID-19 y facilitará el cumplimiento del pase sanitario dispuesto por el gobierno nacional.



Según explicó Alimenti, la Región Sanitaria I instalará estos puntos en Claromecó, Monte Hermoso, Pehuen Co y Sierra de la Ventana. Allí se encontrarán promotores de salud que estarán constantemente brindando información oficial acerca de la vacunación, así como también se realizarán jornadas de inmunización.

“Es un alivio para nosotros seguir contando con estos dispositivos porque nuestro objetivo fundamental es poder vacunar a la mayor parte de la población, entendiendo que la pandemia no terminó y viendo que en otras partes del mundo las medidas se siguen ejecutando”, sostuvo Alimenti.

Respecto al pase sanitario, el Director Asociado de RS I señaló como algo positivo que la medida “tenga efecto de potenciar la vacunación”.

“La idea no es restringir a las minorías que no están vacunadas y se respeta, pero quienes sí se hayan vacunado van a tener más acceso a otros lugares como los cines, restaurantes o en los organismos públicos”, afirmó.

Por otra parte, hizo hincapié en el anuncio del ministro de Salud Nicolás Kreplak sobre el envío de más de 800.000 turnos de vacunación en toda la provincia para refuerzos y terceras dosis.

En ese marco, destacó que las personas con esquema completo -luego de haber completado cinco meses desde la última aplicación- ya están en condiciones que el sistema les envíe un nuevo turno para el refuerzo. En Bahía Blanca se contabilizó la llegada de más de 12 y 15 mil turnos para la aplicación adicional de la vacuna.

Al referirise a las personas inmunocomprometidas que tienen su turno pendiente o cancelado, Alimenti dijo que “pueden acercarse a cualquier vacunatorio para recibir su tercera dosis”.

“Nos ha costado llegar a este escenario. El mundo con vacunas y el de sin vacunas es distinto, hoy estamos en una situación donde gracias a las vacunas es muy favorable”, finalizó.

Volver