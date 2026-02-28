Claromecó: Tomaron posesión de su terreno los adjudicados en el programa “Un Lote para mi Familia”

En Claromecó se vivió una jornada profundamente emotiva: las familias adjudicadas al programa “Un Lote para mi Familia” tomaron posesión de sus terrenos, dando un paso fundamental hacia el sueño de la casa propia.

Con abrazos, sonrisas y mucha expectativa, cada familia comenzó a imaginar lo que vendrá como levantar su hogar, proyectar su futuro y echar raíces en su comunidad.

El programa, que constituye uno de los pilares de esta gestión municipal, tiene como objetivo brindar una alternativa concreta para que las familias puedan acceder a su terreno y establecerse, fortaleciendo así el crecimiento ordenado y el desarrollo local.

La entrega de estos lotes no es solo un trámite administrativo, es la puerta de entrada a nuevas historias, a proyectos de vida que empiezan a tomar forma y a una comunidad que sigue creciendo con esperanza y compromiso.

