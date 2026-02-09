Claromecó trabaja para dejar en condiciones la playa luego de “Las 24”

Durante el finde semana, Claromecó fue elegido por los pescadores y turistas que visitaron la Costa, para participar y presenciar las 24 horas de la Corvina Negra.

Nicolás Felipe Delegado y director del Ente Descentralizado en diálogo con LU24 dijo “fue un finde muy lindo y positivo, desde este lunes empezamos a trabajar para dejar todo en condiciones”.

Respecto a lo sucedido en la edición anterior, aseguró “hubo muchos pescadores que decidieron ir para el lado de Orense, había algunos campamentos en nuestro sector, pero la zona del Pescadero estaba repleta”.

“Aun no hable con ningún comerciante, tenemos el conocimiento de que siempre estos eventos deportivos son muy positivos para los comercios en nuestra villa balnearia”, mencionó.

“Desde que empezó el concurso iniciamos un operativo de limpieza, tanto para Claromecó, como en Reta y Orense, por otro lado, el personal del Programa Playas Limpias también colaboró en este proceso”, finalizó.

