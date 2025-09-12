Claromecó: Último día para cubrir el fogón institucional en la Fiesta Campera

Desde el Ente Descentralizado, se desea recordar a toda la comunidad que este viernes es el último día para inscribirse en la cobertura del fogón institucional que será parte de la tradicional fiesta campera. Esta actividad es una de las mejores expresiones culturales de la región y se realiza en honor a nuestras tradiciones rurales.

Se invita a todos los interesados a sumarse y apoyar esta iniciativa, que busca fortalecer el espíritu comunitario y el valor de nuestras raíces.

Para más información sobre cómo participar, pueden comunicarse al teléfono habilitado para atención al público.

Contacto: Ente Descentralizado

Teléfono: (2982)-495001

