Claromecó: Vecinos de Villa Faro se oponen al proyecto del boliche a cielo abierto

16 diciembre, 2022

Vecinos del barrio Villa Faro de Claromecó, este viernes, presentaron ante el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos una nota en la que expresan “disconformidad y oposición al proyecto de establecer un boliche a cielo abierto en cercanías de nuestras viviendas”.

Entre las razones esgrimidas, mencionan la ausencia de barrera sonora, la ecología, la seguridad, la falta de iluminación en el barrio y el peligro de incendios.

La nota:

Las y los abajo firmantes, vecinos del barrio Villa Faro, queremos expresar nuestra total disconformidad y oposición al proyecto de establecer un boliche a cielo abierto en cercanías de nuestras viviendas.

La propuesta de instalar un lugar de diversión a metros de un nuevo sector que está en crecimiento, sin ningún tipo de barrera sonora, atenta contra la tranquilidad de las y los vecinos permanentes, las y los turistas de la zona, y las y los huéspedes de los diferentes camping. También atenta contra la ecología y seguridad toda vez que genera una mayor circulación de tránsito de vehículos.

Dicho proyecto acarrea, además, la producción de residuos extras, disturbios y accidentes.

Este barrio, aún en desarrollo, no tiene iluminación adecuada para brindar seguridad necesaria. A ello se le suma la cercanía de la estación forestal, ámbito peligroso para la propagación de incendios.

Y por último señalamos que el lugar escogido para la instalación del boliche a cielo abierto está dentro del sector urbano, lo que por sí solo torna improcedente la iniciativa.

Todo ello implica una molestia que, claramente, excede la normal tolerancia que nos es exigible. El artículo 1973 del Código Civil y Comercial trata el tema y dice: “Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquéllas.”

En mérito a todo lo expuesto dejamos expuesta y fundada nuestra oposición a la instalación de un boliche a cielo abierto en las proximidades del barrio que habitamos.

Con la expectativa de que las autoridades sabrán resolver la problemática de la nocturnidad de manera que no cause perjuicios a las y los vecinos, saludamos a usted atentamente.

Volver