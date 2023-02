Claromecó: vecinos reclaman soluciones a la acumulación de agua en las calles

19 febrero, 2023

A través de un correo electrónico enviado a LU 24, vecinos de un sector urbano de Claromecó, solicitaron difundir un descargo hacia las autoridades del Organismo Descentralizado para que se brinden soluciones a la problemática que ocasiona la acumulación de agua en calle 32, entre 21 y 23 de la localidad balnearia.

El texto dice lo siguiente: “De parte de los vecinos de calle 32 e/ 21 y 23 de Claromecó, realizamos este descargo ya que hace literalmente décadas vivimos con la inundación de la misma y en oportunidades también de nuestras viviendas y vehículos.

Hace 40 años en la cuadra había pocas casas, lo que permitía que el agua drene en los terrenos vacíos. Hoy en día con el visible crecimiento de la localidad ya no es así, por lo cual se ve que ha crecido a nivel habitacional, no así a nivel de infraestructura.

Muchas veces hablamos con los vecinos de no pagar el impuesto municipal, pero a la vez sabemos que a la municipalidad, al reclamar lo adeudado no les va interesar el porqué de nuestro accionar, con lo que éste sigue llegando sin ningún descaro y nosotros seguimos pagando.

Ya hemos reclamado en muchas oportunidades y ante varios organismos, incluso la radio local (quien no es responsable de brindar una solución pero sí nos permite la visibilización) pero sin solución alguna de parte de las autoridades.

Nos encanta que haya obras de embellecimiento para Claromecó, somos vecinos de muchos años, obvio que queremos ver un pueblo hermoso pero también queremos, volvemos a repetir, que crezca a nivel de infraestructura. Es de la única manera, que podrá crecer realmente.

Estamos esperando que tanto la Municipalidad de Tres Arroyos, como la Provincia de Buenos Aires, nos dé una respuesta a este problema pero no la encontraremos si tenemos a un gobernador que viene a Claromecó a hablarnos de las obras que tienen pensadas para otros partidos de la provincia.

Actualmente estamos hace tres días con el agua hasta arriba de nuestros garajes, con camionetas de gran porte pasando por la misma sin importar que el agua ingrese a nuestros domicilios y ante un gran fin de semana como lo es el de Carnaval, no podemos esperar al próximo día hábil para que vengan con una bomba a drenar el agua.

La idea de este escrito, no es atacar a nadie, solamente esperamos ser escuchados y que nos brinden la solución que tantos años hace que pedimos”.

