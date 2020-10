Claromecó vivió una jornada comparable al verano en lo climático

16 octubre, 2020 Leido: 1

En el comienzo del fin de semana, en Claromecó, turistas y residentes se volcaron a la playa ante la excelente condición climática, comparable a los mejores días del verano, lo que hace presumir que se repetirá sábado y domingo, ante el anuncio de elevadas temperaturas en la zona.



Se pudo observar a numerosas personas en el mar, a pesar de no contarse todavía con la prestación del servicio de Guardavidas, y hasta el momento no se ha notificado de alguna guardia prevista para estos días.

Sin barbijo ni distanciamiento social. Algunos compartieron el mate

Un dato a considerar es que en la playa no se respetaron las recomendaciones de las autoridades de salud, respecto al distanciamiento social, el uso de barbijo y no compartir el mate.

Volver