Claromecó y el día después de la extraordinaria crecida del mar
La extraordinaria crecida del mar que se registró en la madrugada de este miércoles en las localidades balnearias de nuestro distrito desplazó grandes cantidades de arena que afectaron directamente a prestadores de servicio de Claromecó, moviendo baños, sillas y mesas, arrastrando muchos objetos a su paso, y dejando en la Costanera -desde la calle 40 en adelante- el tránsito cortado por limpieza a cargo del personal de Playas Limpias.