Claromecó y el día después de la extraordinaria crecida del mar

25 febrero, 2026 0

La extraordinaria crecida del mar que se registró en la madrugada de este miércoles en las localidades balnearias de nuestro distrito desplazó grandes cantidades de arena que afectaron directamente a prestadores de servicio de Claromecó, moviendo baños, sillas y mesas, arrastrando muchos objetos a su paso, y dejando en la Costanera -desde la calle 40 en adelante- el tránsito cortado por limpieza a cargo del personal de Playas Limpias.

