Claromecó ya es Centenario: recuerdos y visión de futuro en el acto de homenaje (video)

9 noviembre, 2020 Leido: 651

Una mañana de buen clima, con apenas algunas nubes y el imponente marco del mar, fue el mejor escenario para que, poco antes del mediodía, se concrete acto protocolar por el Centenario de Claromecó. La celebración se concretó en la punta de la Costanera cercana al Náutico y a la desembocadura del arroyo, donde el Ente Descentralizado ha estado concretando mejoras, y contó con una amplia participación de autoridades, representantes institucionales y vecinos, que guardaron los protocolos sanitarios y el distanciamiento social.

El intendente Carlos Sánchez estuvo acompañado por buena parte de su gabinete y concejales del Movimiento Vecinal. Y entre las autoridades, dieron el presente el delegado director del Ente Descentralizado, Julián Lamberti; el diputado Pablo Garate; ex delegados como Carlos Avila, Daniel Chedrese y Guillermo Wilson; delegados de Orense, Eduardo Pecker, de Bellocq, Claudio Bonavita y de Cascallares, Oscar González; además de representantes de las instituciones de la localidad y vecinos destacados como el doctor Juan Abad.

Tras el Izamiento de las Banderas y el Himno Nacional, fue la presidenta de la Comisión del Centenario, la exdelegada municipal María Angélica Souto, fue la primera oradora. “Este es un aniversario distinto por la situación que está atravesando el mundo, pero debemos tomarnos un momento en este día para agradecer a quienes tuvieron la visión de formar este poblado, que cien años después no para de crecer, donde podemos vivir seguros, nuestros niños pueden jugar en plazas y veredas y donde somos libres”, sostuvo Souto.

“En lo personal siento una gran satisfacción por el crecimiento alcanzado por Claromecó, donde todos hemos aportado nuestro granito de arena y trabajado para alcanzar los servicios que la localidad necesita”, concluyó la titular de la Comisión creada para esta fecha trascendente en la localidad.

Carlos Bancur abogó por obras como “el puerto para el turismo y la pesca” y “la unión de las costaneras”

El vecino Carlos Bancur, quien lleva vividos en el balneario 80 años, leyó una reseña en nombre de un grupo de amigos y manifestó que “Claromecó tiene mucho que ofrecer a todos sus habitantes, tanto foráneos como nativos”, al tiempo que destacó que “un día lo que hemos pergeñado para nuestra localidad será insoslayablemente una hermosa realidad”.

“Aquel que conoció este paraíso natural en los años primogénitos y lo volviera a ver hoy se daría cuenta que este lugar no ha tenido grandes modificaciones en su toponomía. Con ello, pretendemos señalar que este espacio esta virgen y ávido de recibir algunas obras públicas de resonancia, por ejemplo cloacas, continuar con el gas por red, asfalto y algún puerto para turismo y pesca artesanal. A nuestro buen entender y saber, en nuestra apetencia por tener siempre algo más, el broche de oro sería unir dos costaneras: Claromecó y su barrio Dunamar”, agregó.

Por último, expresó: “debemos recordar a hombres y mujeres que tanto hicieron por el progreso y que hoy no están en este mundo, por eso pido un minuto de silencio en su memoria”.

Julián Lamberti: un repaso por la historia y el pedido de unión

Las palabras del Director del Organismo Descentralizado Claromecó hicieron alusión a “qué pensarían los Belloq si pudieran ver donde ha llegado su proyecto llamado Claromecó”, y a partir de allí fue haciendo un recorrido por la historia del pueblo, sus orígenes.

“Cuando en los felices años 20, nuestro país no se quedaba atrás éramos por entonces unos de los países más ricos del planeta y entonces los Bellocq redoblan la apuesta, luego de comprar las tierras a la familia Rodríguez Larreta y contratan a Jorge Bunge para realizar el trazado del pueblo, y también construir un ramal ferroviario entre Claromecó y Tres Arroyos, pero los felices años 20 terminaron y luego del jueves negro comenzaría una de las más profundas crisis de la historia, que no pasó desapercibida por la familia Bellocq y quedaron truncos muchos de los sueños de la familia, y con la crisis del 30 también muchos sueños de Claromecó quedaron truncos. Pero aún a pesar de cada caída, fue posible un lento pero sostenido crecimiento del balneario”, indicó el delegado.

Pasando por la historia de la villa cronológicamente, comenzando por la creación de la primer escuela, la primer usina, la cooperativa eléctrica, la estación forestal, el puente, el desarrollo de Dunamar, la salita de primeros auxilios, la capilla, el edificio de la delegación, la ruta, la biblioteca, la terminal, el jardín, destacamento de bomberos, el secundario, la plaza, el puente nuevo, la comisaria y el museo, el agua corriente, la red de gas, la nueva terminal, el nuevo centro de salud, el ente descentralizado Claromecó como un logro innovador.

Lamberti señaló “no hemos dejado de levantarnos una y otra vez, no hemos dejado de luchar, la historia no miente”.

“Las obras de cloacas y pluviales son las que necesitamos ahora” y las resaltó como “cimientos necesarios”, junto con la ampliación de nuestro centro de salud están siendo gestionadas por el intendente municipal.

Para finalizar su discurso llamó a “la unión de los claromequenses, fortalecer las instituciones del pueblo, agradecer a las generaciones que nos anteceden y trabajar pensar en las generaciones futuras, proponer ideas y soluciones ‘no caer en el veneno de la crítica destructiva’; así como también revalorizar la cultura y nuestro patrimonio histórico”. También abogó por la unión del sector político, “valorar las diferencias, porque trabajar conjuntamente será vital” mencionó.

“Mientras esté al frente del pueblo me comprometo a escucharlos, a dialogar y acompañarlos, y trabajar con fuerte compromiso y responsabilidad”, “por un Claromecó moderno y sustentable es posible solo si estamos juntos”, concluyó.

Sánchez destacó el esfuerzo y el trabajo en conjunto

A su turno, el intendente Carlos Sánchez destacó el esfuerzo que se ha hecho en Claromecó como así también el trabajo en conjunto para que la localidad balnearia siga creciendo.

Tras lamentar que por la pandemia no pudo realizarse ese “gran festejo” que se venía planeando desde hace ya dos o tres años, el jefe comunal expresó que “las cosas que se hacen se hacen con el esfuerzo de absolutamente todos. Ningún funcionario, concejal, vecino o institución puede hacer algo importante solo, mucho menos un intendente”.

“Todos tenemos ideas, queremos hacer cosas lindas y buenas. Esa diversidad y gran cantidad de ideas y proyectos que tiramos todos chocan unos con otros, al no ponernos de acuerdo son muy difíciles de hacer”, explicó.

“Seguir trabajando juntos creo que es el desafío que tenemos para los próximos 100 años, trabajar todos juntos, con la misma idea. No podemos seguir discutiendo cosas estériles”, afirmó, al tiempo que manifestó su agradecimiento “a todos los que son parte de Claromecó por haber llegado a estos 100 años, que ha sido siempre en el distrito de Tres Arroyos un hito del cual todos conocemos y hablamos”.

Camino de tierra

Recordando un poco la historia de la localidad balnearia, Sánchez relató lo siguiente: “mis padres, mis tíos me decían vamos a Claromecó por el camino de tierra. Recordábamos y comentábamos que se venía por ese camino con una Ford-A o una rastrojera vieja, estábamos todo el fin de semana, tardábamos medio día en venir y medio día en estar acá y volvíamos”.

“Eso ya pasó y ahora tenemos la ruta, se hicieron todas las cosas que fueron enumeradas por el delegado”, sostuvo.

Progresos

Sánchez también destacó el crecimiento de Claromecó en los últimos años, explicando que “hemos trabajado fuertemente para ponernos de acuerdo y hacer cosas. Cosas importantes, como el Hospitalito, la Terminal, la Delegación nueva, el Ente Descentralizado, la educación, el colegio secundario, herramientas que nos permiten seguir trabajando”.

Asimismo el jefe comunal destacó la obra del SUM del Secundario de Claromecó: “cuando hablamos de chicos, sabemos que en unos años más van a estar celebrando aquí el aniversario”, sostuvo.

Además mencionó a la Cooperativa Eléctrica de Claromecó, “que ha trabajado varios años por la localidad. Con el esfuerzo se concretó una red troncal y los cortes de luz pasaron al olvido, lo mismo pasó con el gas y demás”.

Esfuerzo en conjunto

Finalizando con su discurso, el intendente dijo que “tenemos que seguir mirando hacia delante, hay muchas cosas que faltan. Por su puesto que nos faltan las cloacas y tenemos gestiones para hacerlo, lo mismo con los desagües pluviales, pero tenemos las ganas y el esfuerzo para hacerlo todos juntos y así vamos a encarar los próximos 100 años”.

“Gracias Claromecó, gracias a las instituciones, gracias a todos por lo que se ha hecho y por la voluntad que sé que tienen todos y la sana ambición de que Claromecó siga creciendo”, indicó.

“Ayudémonos entre todos y hagamos que esto sea en el futuro una de las grandes playas de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.

Wi fi libre en la plaza

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Claromecó, Daniel Pícaro, destacó el crecimiento alcanzado por la localidad balnearia y anunció, como “regalo” de la entidad para el Centenario, la instalación de wi fi gratuito para la plaza Luis Piedrabuena. “Será gratis para todos los vecinos y los turistas que nos visiten”, anticipó.

Pícaro recibió una placa recordatoria de las manos de la fomentista Brenda Alí.

Reconocimientos a ex delegados y a la familia Bellocq

En la oportunidad, la Comisión del Centenario reconoció a quienes fueron delegados municipales en la localidad: Víctor Dubovik, Rubén Sánchez, Daniel Chedrese, Walter Rens, María Angélica Souto, Horacio Cabrera, Luis Brito, Guillermo Wilson y Carlos Ávila.

En tanto, se aclaró que el recuerdo a los funcionarios fallecidos formará parte del acto virtual del Centenario que se está preparando.

También se reconoció a la familia Bellocq “en nombre de cada uno los que formamos parte de la localidad, hoy convertida en un pujante destino turístico”. El presente fue recibido por “Matu” de Campos Bellocq.

Presentaciones artísticas

Además, se presentaron números artísticos con Luis Defrieri (voz) y Claudio Menéndez (acordeón) interpretando el vals “La Leyenda de Claromecó”, de Nelly Ferrando de Paz, mientras que Mario Juárez cantó la “Zamba a Claromecó”, cuya letra es de Mario Vaini y la música de Andrés Mazzitelli.

Se recordó que cuando la pandemia lo permita se llevarán a cabo los festejos populares.

Acto ecuménico

Asimismo, hubo un acto ecuménico a cargo del padre Miguel Zentner, de la Parroquia María Auxiliadora; de la pastora Annedore Venhaus, de la Iglesia Reformada; y el pastor Marcelo Pavón, de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina.

Ofrenda floral

Para finalizar, se entregaron rosas blancas a autoridades y ex delegados para realizar una ofrenda florar al mar en reconocimiento a las personas que con su trabajo silencioso formaron parte del desarrollo del pueblo.

Volver