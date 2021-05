Clases: Guerra aclara que no son de su autoría mensajes que circulan por WhatsApp

12 mayo, 2021 Leido: 792

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, aclaró hoy que no son de su autoría mensajes que circulan a su nombre a través de WhatsApp.

“En el medio del curso de la reunión del Comité de Crisis me han reenviado varios mensajes de WhastApp escritos a mi nombre con distintas disposiciones y comentarios. Lamento que en el medio de esta situación empiecen a difundirse”, dijo el funcionario.



En este sentido, remarcó que “cualquier comunicación irá con mi palabra en forma de audio o con mi firma a través de una documentación oficial”.

Sobre el contenido de los mismos, contó que refieren a que “no pregunten más sobre cuándo vamos a retornar a las clases” o que “estoy indicando de que ya se suspendan las clases y no vuelvan a insistir, ustedes tienen que estar cerrados”.

Si bien señaló que trata de ponerse al margen de la situación, expresó: “no quiero que la buena fe de la gente que los recibe tenga esas interpretaciones. Siempre me he manejado con seriedad, con respeto, y voy a seguir manejándome de la misma forma”.

Volver