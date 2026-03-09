Clases parciales en la provincia por un nuevo paro de docentes y estatales

Muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires tienen este lunes una jornada complicada y con clases parciales debido a un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba).

La medida se inscribe en la adhesión al Paro Internacional Feminista por el Día Internacional de la Mujer (8M), que se celebró el domingo. A diferencia de los paros de la semana pasada, esta huelga no responde principalmente a un reclamo salarial sino a la convocatoria vinculada a la jornada de lucha feminista. En territorio bonaerense, estatales y docentes aceptaron una oferta del 7,5% para los próximos dos meses.

En concreto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”. En ese sentido, cada gremio provincial que adhiere a Ctera elige si se pliega o no. En la provincia de Buenos Aires, Suteba se sumó.

Sin embargo, la adhesión será mayor porque los auxiliares de la educación, nucleados en ATE y responsables de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos escolares, también forman parte del paro.

La medida se suma al paro en universidades públicas, anunciada por personal docente y no docente en reclamo a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Será desde el 16 hasta el 22 de marzo, prorrogando el comienzo del semestre educativo.

