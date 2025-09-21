Clasificados a las Finales Bonaerenses

Entre el 12 y 17 de octubre se realizará en Mar del Plata la Final de los Juegos Bonaerenses de los que toman parte los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y llegan los mejores 16 de cada disciplina deportiva que han llegado a través de haber ganado la Instancia Local y la Etapa Regional.

Precisamente visitaron la audición deportiva de LU 24 los clasificados en la categoría Adultos que días pasados llegaron a esta finalísima de Mar del Plata , el tirador del equipo de Newcom Omar Bartneche , el ajedrecista Sergio Tumini y Lucas Arias, entrenador de Juan José Erramuspe, clasificado en Tenis de Mesa.

Omar Bartneche destacó la buena tarea del equipo que jugo una gran final en Laprida con el equipo local y donde se prepararon de la mejor manera para llegar a esta instancia , donde hubo una buena concentración del equipo y no dejo lugar a dudas la gran definición del equipo tresarroyense en el Tie Break y por ende la clasificación ganando el regional.

Sergio Tumini también tuvo una gran labor donde ganó las partidas que jugó y tuvo ante el representante de Pringles su partido definitorio donde por segunda vez clasifica a Mar del Plata, después de una buena preparación fijándose el objetivo de llegar a competir entre los mejores de la provincia.

Lucas Arias, entrenador de Juan José “Puchi” Erramuspe, destacó la buena tarea y destacar que jugó mejor que lo que pensaba y ganó el partido que le dio la clasificación de manera convincente, obteniendo la cuarta participación consecutiva a las finales en Mar del Plata, mientras que Lucas asistiendo a Nicolás Caso en Sub 14 pone históricamente al Tenis de Mesa una segunda paleta en estas finales.

