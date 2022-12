Clasificados para cuartos de final y cruces del Individual de Primera

17 diciembre, 2022

Finalizada la ronda clasificatoria del Individual de Primera de bochas, divididos en 4 zonas de 4 jugadores siguen en carrera por la Zona A: Martin Aristain y Claudio Castillo; Zona B: Pablo Jaureguibehere y Ezequiel Juárez; Zona C: Guillermo Barrios e Ignacio Degue y por la Zona D: Hernán Rodríguez y Oscar Oxandaburu.

Primera fecha de los cruces: Martin Aristain vs. Ignacio Degue; Guillermo Barrios vs. Claudio Castillo;, Pablo Jaureguibehere vs. Oscar Oxandaburu y Hernán Rodríguez vs. Ezequiel Juárez.

