Claudia Cittadino brindó informes a la Comisión de Acción Social del Concejo

28 julio, 2022 Leido: 5

Una extensa reunión desarrolló este jueves la Comisión de Acción Social y Medio Ambiente del Concejo Deliberante en la que se abordaron diferentes expedientes con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino.

“Desde la Secretaría vinieron a darnos información sobre cómo se están desarrollando estos temas, en particular lo referido al Observatorio Nutricional ya que se planteaba una modificación para ampliar los actores que intervienen. También sobre el funcionamiento del Banco de Materiales, ya que se realizarán cambios en la ordenanza para que sea aplicable”, dijo a LU 24 Cristian Ruiz (Juntos), vicepresidente de la Comisión.

Asimismo, indicó que “se trabajó sobre el proyecto de autoproducción para poder, en los distintos barrios, utilizar el recurso de bolsones de alimentos que tienen desde la Secretaría y generar una capacitación a familias para que produzcan sus propios alimentos en juntas vecinales o lugares que tengan cocinas adaptadas para poder trabajar en grupos”.

Además, señaló que se conversó sobre el proyecto de briquetas. “Hay que planificar a corto y largo plazo y generar herramientas a futuro. Por ejemplo, vemos que en el Banco de Leña no hubo planificación ya que hay que comprarle a un privado porque el Municipio no ha generado su propio stock”, expresó.

Finalmente, respecto al proyecto del Centro de Zoonosis Móvil para los barrios y localidades, Ruiz manifestó que “la Secretaría de Gestión Ambiental respondió en cuanto a lo que ha hecho en este recorrido, pero no informó si vería con agrado que se aplique esta ordenanza. Es algo para resolver de manera urgente porque es una cuestión de salud pública y que nos vienen planteando las organizaciones protectoras de animales”.

“El Ejecutivo en algunos aspectos nos está escuchando, tomando las inquietudes y sugerencias que hacemos desde el Concejo, esperemos que esto dure en el tiempo y se empiecen a aplicar”, concluyó.

Volver