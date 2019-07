Claudia Cittadino: “el vecinalismo logró la transformación de Tres Arroyos”

La doctora Claudia Cittadino, actual concejal y precandidata en primer término para renovar el cargo por el Movimiento Vecinal, de visita en LU 24, consideró que “el vecinalismo logró la transformación de Tres Arroyos”.



“Comparando diferentes lugares de cómo están hoy y cómo eran hace 20 años se observa, aunque la gente lo vive como que es natural y no recuerda como, como han cambiado el camino al Parque Cabañas, el Parque Industrial, que era un descampado, el edificio del CRESTA, el predio de la Fiesta del Trigo con el Centro Cultural, entre otros. Muchos chicos que hoy votan crecieron con una ciudad así y entonces miran el pozo, obviamente nosotros también lo vemos, pero por ahí no se analiza para atrás y se piensa esa transformación que se hizo junto a los vecinos”, expresó.

Por otra parte, señaló que “yo siempre digo que hay como dos Tres Arroyos, este que mencionaba, y el otro con gente que pasa necesidad. Lo importante es estar todo el tiempo no solamente en el momento de la campaña, que es lo que nos corresponde como concejales y funcionarios”.

Finalmente, reveló que cada día al llegar al Palacio Municipal “el Intendente siempre me espera con una lista de cuestiones a resolver, al igual que lo hace con cada área”.