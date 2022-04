Claudia Cittadino invita a participar de los festejos por el 138º aniversario de Tres Arroyos

22 abril, 2022 Leido: 15

La intendenta interina, Claudia Cittadino, invitó a la comunidad a participar de las actividades que se llevarán a cabo el domingo para celebrar el 138º aniversario de Tres Arroyos. El Acto Oficial se realizará a las 11 en el Polo Educativo, donde se inaugurará la obra del Centro de Formación Laboral.

En diálogo con LU 24, Cittadino indicó que “ya está firmada la segunda etapa que tendrá la construcción de las aulas” y anticipó que en la ocasión “vamos a ver un plano de cómo sigue la obra”, dijo Cittadino a LU 24.

Sobre el Polo Educativo destacó que “es realmente sorprendente. La primera vez que lo acompañé al intendente Sánchez el lugar era un pastizal que se veía desde la ruta 3, y el Camino de Cintura todavía no estaba inaugurado. Él hablaba de que ahí iba a ir el Conservatorio, el Centro de Formación laboral y el CRESTA en el medio de un campus universitario. Fuimos a recorrer el de Tandil como para ver algo inspirador, te pone la piel de gallina ver cómo está avanzando”.

En tanto, se mostró “muy feliz porque me toca el privilegio de estar reemplazando al Intendente en este momento tan importante para la ciudad de Tres Arroyos”.

“Invito a los vecinos a concurrir ya que van a tener la oportunidad de ver un edificio sorprendente”, manifestó.

“Me siento cómoda en la labor”

Por otra parte, sobre la labor que está desarrollando como intendenta interina, expresó: “me siento cómoda, en realidad lo que hice fue llevar adelante los proyectos que el Intendente dejó delineados, no hay ningún secreto en esto, cada secretario y el bloque saben lo que tienen que hacer, yo me ocupé de que esas cosas se fueran concretando tal cual estaban marcadas. Me siento cómoda porque hay un equipo de trabajo que me hizo las cosas muy sencillas. Agradezco la confianza que tanto el intendente como el Movimiento Vecinal depositaron en mí en el momento que decidieron que lo secundara en la lista”.

Programa de actividades por el 138º aniversario de Tres Arroyos

Con motivo de los festejos del 138° Aniversario de Tres Arroyos, el día domingo se llevarán a cabo las siguientes actividades:

10.00 hs – Ofrenda floral en el busto de Dardo Rocha –Plaza San Martín-

10.30 hs – Presentes a entregar a la Sra. Blanca Cenobia Cano, vecina de 101 años.

11.00 hs – Acto Oficial: Inauguración de las instalaciones del Centro de Formación Laboral N°401 en el Polo Educativo –Ruta N°3 y Lisandro de la Torre-. Harán uso de la palabra, la Intendenta Interina Dra. Claudia Cittadino y el Director del CFP Carlos Otero. El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Mario Izurieta dará detalles de la obra inaugurada. Contaremos con la presencia de establecimientos educativos, instituciones y público en general.

11.00 hs – Carrera de Rural Bike participativa en Parque Cabañas

14.00 hs – Gran festival familiar en Parque Cabañas con entretenimientos, juegos, torta aniversario, música, la actuación de Lucas Oviedo y gran cierre con La Nueva Banda.

Volver