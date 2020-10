Claudia Cittadino mejora “de a poquito” y agradece todas las muestras de cariño

La presidenta del Bloque de Concejales del Movimiento Vecinal, Dra. Claudia Cittadino, se encuentra cursando la enfermedad de Covid-19 en su domicilio y en diálogo con LU 24 contó que “hoy estoy mejorando un poquito, lentamente, porque es muy fuerte”. En tanto, agradeció todas las muestras de cariño recibidas.

“Principalmente el síntoma que tengo es mucho dolor en el cuerpo, en los músculos, las articulaciones y bastante tos. Es cuestión de darle tiempo, esperar, pasar estos primeros días que es cuando puede aparecer alguna complicación, cuidarse y eso es lo que estamos haciendo”, agregó.

La edil explicó que continúa trabajando de manera remota en la carga de los casos sospechosos al registro SISA. “A esa tarea la venía realizando y por suerte la puedo hacer, por lo que estoy un poco con la cabeza ocupada en eso, sino estás todo el tiempo sin hacer nada”.

Además, indicó que toda su familia y los contactos estrechos están aislados. Su esposo, el Dr. Jorge Parraquini, que también dio positivo, está totalmente asintomático al igual que su hijo menor, Agustín.

Cittadino desconoce en qué momento pudo haberse contagiado: “soy muy cuidadosa, no me saco el barbijo, ando con el alcohol en gel en la cartera, mantengo siempre el distanciamiento, pero al ser personal esencial estoy en contacto con mucha gente. En lo único que soy descuidada, y es como un tic que tengo, es que me llevo mucho la mano a la cara y es probable que haya tenido un descuido y así sucedido el contagio”.

La doctora recordó que “el fin de semana estuve muy cansada pero se lo atribuí al estrés y al trabajo diario. El lunes fui a la mañana a la Municipalidad y me sentía como cansada, yo soy alérgica, nunca tuve fiebre y se lo atribuía a una rinitis más. Rápidamente me vine a casa, como aconsejamos que se debe hacer ante la presencia de algún síntoma. A la noche hablé con el Dr. Guerra y decidimos hisoparme. El martes a la maña me hisoparon y ese día empecé con el dolor de cuerpo y el resto de la sintomatología, y el miércoles recién con la anosmia, que ahora me persiste. Fue al revés de lo que cree uno que puede suceder. Es una enfermedad muy rara, de la cual mucho no se conoce y cada cuerpo reacciona diferente”.

Cittadino remarcó que hay que insistir en el mensaje de mantener el distanciamiento y las medidas de prevención. “La gente que estuvo conmigo y no se contagió es porque mantuvimos el distanciamiento”, expresó.

“Nos sentimos muy queridos”

“Nos hemos sentido muy apoyados y muy queridos en estos momentos en los que uno está más sensible. Lo llamé al intendente para decírselo primero que a nadie. La verdad es que estuve la primera hora que no podía parar de llorar, quería hablar y tenía angustia, asique esas muestras de cariño que he recibido tanto por las redes sociales como a través de mi celular ayuda un montón”.

Por otra parte, advirtió que “no hay que tomar nada, ninguna medicación está aprobada por la ANMAT. Solamente Paracetamol, que es antitérmico y está comprobado que no tiene ninguna contraindicación. No hay mucha ciencia, más que esperar que esto cumpla su ciclo”.

Por último, solicitó que “por favor tengamos las medidas de precaución, de aislamiento, cuidémonos entre todos porque puede suceder. No le tengamos miedo a esta enfermedad pero si mucho respeto”.

