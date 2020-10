Claudia Cittadino recibió el alta: “es muy importante la empatía para recuperarse”

16 octubre, 2020 Leido: 114

Con el alta epidemiológica a su disposición y la voluntad de recuperar de a poco su actividad habitual, la concejala Claudia Cittadino dialogó hoy con LU 24 y aseguró que todavía tiene un poco de tos pero está feliz por haber superado, ella y parte de su familia, el coronavirus.

“Fue música para mis oídos escuchar a Gabriel (por el doctor Guerra) que me dio el alta. Siempre cuento que salvo el trabajo, porque tanto mi marido como yo somos personal esencial, no teníamos reuniones sociales y llevamos adelante todas las medidas preventivas incluso en casa. Por eso los únicos contagiados fuimos nosotros y nuestro hijo, pero su novia, mi hija y su novio, la secretaria del consultorio y la chica que nos ayuda en casa no se contagiaron, así que eso nos da tranquilidad porque es una carga tremenda en el momento del diagnóstico pensar a cuántas personas uno puede haber afectado”, admitió.

“Tuve muchas mialgias y tos, pero por suerte quedó en eso nada más porque yo tengo problemas bronquiales. A pesar de que soy dura y es difícil quedarme quieta, no lograba ni leer, ni mirar series, ni concentrar la cabeza, sentía que un camión me había pasado por encima. La verdad es que no pasamos muy bien los primeros días, pero después se fue un poco el temor y se acomodó todo. Estamos contentos, viendo las complicaciones que ha tenido otra gente, por haberlo pasado en casa”, consideró.

Finalmente, Cittadino aseguró que el lunes estará retomando sus actividades “pero de a poco, sin forzar el cuerpo. Y también tomando todas las precauciones, porque a todos los que están de alta les pasa lo mismo, perciben el temor en el resto de la gente. Pero saber que hay empatía en los otros, que vienen mimos de la gente, es fundamental para recuperarse”.

