Claudia Cittadino se sintió discriminada por no poder debatir

La concejal vecinalista Claudia Cittadino se sintió discriminada y se mostró decepcionada por no poder participar del debate de candidatos realizado esta noche en el Instituto 33. Ella concurrió en lugar del jefe comunal Carlos Sánchez, quien no pudo estar presente.



A su evidente malestar, incluso, la doctora lo reflejó a través de las redes sociales: “Hoy fue el debate de Candidatos a Intendente del Instituto 33. Por cuestiones de gestión Carlos Sánchez no podía estar presente. Confió en mí como primer concejal, su reemplazo natural, y además vicepresidente del Movimiento Vecinal.

Por cuestiones previamente decididas los organizadores no me permitieron participar.

Esto sucede en momentos donde hablamos de democracia, equipos y políticas de género”, expresó en Facebook.