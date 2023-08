Claudia Cittadino: “tengo la capacidad y la convicción de seguir adelante con lo ejecutado”

6 agosto, 2023

La Dra. Claudia Cittadino, precandidata a intendente por Compromiso Vecinal, remarcó en los estudios de LU 24 su vocación hacia el trabajo y destacó la capacidad y convicción de seguir adelante con lo ejecutado por el intendente Carlos Sánchez hasta el momento, a la vez que destacó la importancia que la gente vaya a votar, para dar la continuidad a la gestión municipal.

“He acompañado y me formado en la experiencia y lo que tengo para ofrecer es lo más simple; es el trabajo, la entrega que he venido demostrando y lo hemos venido demostrando con la gente que nos acompaña en los diferentes ámbitos”.

“La vocación es hacia el trabajo; siempre recuerdo la anécdota cuando en una de mis primeras cosas fuertes fue la inundación, en el medio de un problema serio y severo a poner su cara, yo tengo eso para ofrecerle a la gente, estar presente en cada problema que haya para buscar la solución; a veces va a tener que ser consensuada con el vecino: eso es lo que fuimos a buscar en este tiempo de campaña y yo traía en la valija todo lo aprendido: no me sorprendió la decisión de Sánchez porque lo venía anunciando; tuve que tomar decisiones, no le esquivo, a las mismas, tenemos un equipo consolidado, otro equipo detrás que no se ve porque no están sus nombres en la lista, son amigos, son vecinos, son mis hijos, mi familia, queremos compartir ese tiempo con ellos también”, sostuvo.

“Tenemos proyectos sólidos, no los sacamos de una galera”

“Después están los proyectos, con una base sólida, no los estamos sacando de una galera sino que es un trabajo previo que se ha hecho, que cada uno conoce, que viene de la gestión, porque empezaron desde abajo, eran empleados municipales, yo tambien lo soy, porque gané por concurso mi cargo que tengo reservado por cumplir una actividad política”, afirmó.

“Escucho muchas veces que vamos a hacer esto o lo otro, con qué fondos lo vamos a hacer: la problemática la vemos todos, todos estamos haciendo el caminito de recorrer, lo que la gente nos está pidiendo a todos, pero de mí no van a escuchar una sola promesa si no tengo la certeza de poder cumplirla”, dijo.

“Tengo la capacidad de seguir adelante con lo ejecutado”

“Debería y va a jugar a favor siempre y cuando les demuestre que tengo la capacidad de seguir adelante con lo ejecutado en la gestión: conozco cada área de adentro porque he participado en cada una de ellas, me ha tocado ser pionera junto con la decisión del intendente la relación del modelo público privado en lo que sucedió en pandemia, y quiero poder replicar eso en otras áreas”, relató.

“Tengo idea de modificar algunas cosas, aggiornarlas y modernizarlas; habrá que buscar, hacer convenios, mirar modelos pero trabajar la fuerza lógica que tiene que ver una sociedad para sacar adelante en ese contexto que no ha funcionado pero que ahora si puede funcionar”, manifestó.

“Hay que facilitarle al privado que pueda salir adelante con sus emprendimientos, con sus negocios, sentémonos con quienes los representen, el Estado tiene que actuar: no es lo mismo exigirle a un comercio de barrio lo que debe cumplir un supermercado para habilitarlo”, adelantó.

“Que la gente vaya a votar”

“Estoy muy preocupada en lo que le pasa a Tres Arroyos, creo que nosotros tenemos que volcar que la gente elija de la manera más práctica posible a la hora de votar, por la dimensión de las boletas, lo que me asusta es que vaya a votar poca gente, por lo que tenemos que decirle como políticos a la gente que vaya a votar, si uno no va a votar demuestra algo que no quería votar, por eso tiene que agarrar las boletas en su casa y piense en lo que le interesa, y en la de intendente que le corte la última parte y vote a quien quiera votar para dirigir los destinos de Tres Arroyos, si es la mía mejor, porque si se confunde y deja dos boletas en esa categoría se anula el voto”, recomendó.

“La boleta del Movimiento Vecinal es esa boletita solita, chiquita luchando con las otras boletas grandes; nuestras campañas son austeras, estamos tratando de no gastar el dinero que no tenemos: recordamos que los partidos políticos grandes reciben otros dineros, pero los vecinalismo nos manejamos con fondos propios, muy caseros”, explicó.

“Vayan a votar por el candidato que más le guste, no voto en contra, y en todas las líneas de esa boleta grande elijan: les pido a nivel local que me voten a mí, sabemos de gestión, que la prioridad sea el voto al Movimiento Vecinal, yo estoy en condiciones de poder gobernar y tengo la decisión política de avanzar en lo que hay que avanzar”, concluyó.

