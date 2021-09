Claudia Diez, del Movimiento Vecinal: “la agenda la marca la gente”

Candidata a concejala por el Movimiento Vecinal en el segundo lugar de la nómina, la licenciada Claudia Diez, enfermera profesional y docente en CRESTA, advirtió hoy que la agenda pública la marca la gente, “por eso es fundamental escuchar al otro. El MV tiene un plan estratégico que se visibiliza todos los días a través de sus obras y proyectos, pero la agenda la marcan las necesidades del vecino”.

“Siempre he acompañado a la comunidad desde distintos lugares, en la salud y como docente, y esta convocatoria me llega en un momento en el que puedo asumir el compromiso. Lo pensé, no obstante, porque se trata de algo muy importante, porque si bien hasta ahora he tenido parte de la salud de los vecinos en mis manos, y poder seguir gestionando en ese aspecto es un desafío. Lo conversé en la familia, porque de alguna manera también los compromete a ellos, pero todos compartimos esa idea del servicio por los demás”, consideró Diez.

“Entiendo a la política como una herramienta facilitadora de la gestión así que tengo muchas ganas de trabajar en el terreno, me gusta mucho estar en contacto con la gente. Tres Arroyos ha crecido mucho, ese crecimiento demanda servicios, y es en eso en lo que queremos seguir trabajando y gestionando. Basta con caminar la ciudad para ver el futuro que tiene”, concluyó.

