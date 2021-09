Claudia Diez y Luis Juárez: “es importante que la gente se acerque a votar confiada en los cuidados”

9 septiembre, 2021 Leido: 39

Los candidatos vecinalistas al Concejo Deliberante, Claudia Diez y Luis Juárez, convocaron a los vecinos a participar de las elecciones del domingo, acercándose a votar ya que los cuidados sanitarios estarán garantizados, ya que se han agregado cinco lugares de votación para que disminuya la cantidad de gente en cada escuela y “es importante contar con esta herramienta de la democracia para decidir”.

“Vengo acompañando desde siempre pero ahora se dio la oportunidad de participar, y de dar lo mejor para Tres Arroyos. La nuestra es una lista seria, todo lo que se ha dicho que se iba a hacer se ha hecho, y se sigue trabajando. Y además siempre estamos cerca de la gente, buscando solucionar sus problemas. En mi caso personal he tenido esta actitud en el lugar donde me toca trabajar, a cargo del Cementerio, pero también a disposición de quien me quiera contactar por cualquier necesidad”, sostuvo Juárez.

Diez, por su parte, aseguró que “el Movimiento Vecinal tiene un plan de desarrollo estratégico que está destinado a mejorar la calidad de vida del vecino, que no es nada distinto a lo que ha hecho en los últimos 25 años. Así que los invitamos a seguir acompañándonos”.

Volver