Claudia Hiriart, del Hogar de Ancianos: “sólo dos compañeras se re hisoparon y fue decisión de ellas”

Un total de 29 casos de coronavirus positivo se registraron en el Hogar de Ancianos, entre residentes y trabajadoras. La detección de casos se dio mediante hisopados que se realizaron con un equipo del Centro Municipal de Salud; pocos días después fallecieron dos de los ancianos, que al parecer tenían patologías previas. Sin embargo la situación hoy, según la asistente de geriatría Claudia Hiriart, es más alentadora porque “no hay síntomas graves, ni entre los abuelos ni en el personal, que directamente no ha tenido ninguno.

A lo sumo entre la gente mayor ha habido alguna colitis, algún dolor de estómago, que son muy normales en la tercera edad, pero no hay neumonía ni fiebre”.

El personal afectado, cinco empleados, sigue aislado, y quienes tuvieron resultado negativo son quienes llevan adelante la cotidianeidad del Hogar. “Lo hacemos con gusto porque esta es una situación en la que hay que trabajar todos juntos, y tirar para adelante”, consideró Hiriart. De los residentes, unos 12 o 13 no se contagiaron, razón por la cual hacen su vida normal pero por sectores, sin cruzarse entre sí. “Lo más difícil por ahí es hacerles entender que no pueden salir porque ellos se sienten bien, de hecho se siguen alimentando bien y sin problemas”, indicó.

De acuerdo a lo señalado por Hiriart, hay un control médico de la profesional que trabaja en el Hogar en forma permanente, y algunos pacientes recibieron un refuerzo medicamentoso para transitar mejor esta situación. Por lo general están en contacto con las familias de manera cotidiana, pero no se les permite el ingreso ante la situación sanitaria descripta.

El re hisopado

Con respecto a la decisión de hisopar nuevamente a todos los residentes y trabajadores afectados, que en su momento comunicó oficialmente Ester Di Croce, titular de la Sociedad de Damas de Beneficencia, Hiriart aseguró que fue decisión de las trabajadoras. “No tuvieron nada que ver las Damas de Beneficencia, que dejan todo para que esto funcione bien, es para sacarse el sombrero lo que luchan por esto; ni tampoco fue en contra del Hospital ni del doctor Guerra. Fue para buscar una segunda opinión, como se hace normalmente cuando uno tiene problemas de salud, y solamente lo hicieron dos compañeras. Y a las dos, a quienes les hicieron un PCR real, les dio negativo, pero de hecho la señora les dijo que se queden en su casa por seguridad”, explicó.

Finalmente, Hiriart desmintió que los abuelos no se hayan vacunado por decisión de Ester Di Croce de Rojas. “En las redes sociales se dice cualquier cosa. Yo tengo entendido que se hicieron las planillas, que se consultó a los familiares, todo como correspondía; estamos ansiosos porque llegue la vacuna”, finalizó.

