Claudio Bonavita: “el balance en la localidad es positivo”

16 noviembre, 2023

Este jueves por la mañana, Claudio Bonavita, delegado de San Francisco de Bellocq dialogó con LU 24 e hizo un repaso y balance de su gestión.

En este orden de situaciones, comentó: “me quedó pendiente terminar el museo con el anfiteatro. Fue por falta de tiempo, se nos vino el año muy rápido y no llegamos a concretarlo. Queda para terminar, es algo que nos da la fiesta y es un espacio que se usa mucho.”

Y agregó: “siempre quisimos hacer una cuadra por año, ya sea de asfalto o de cordón cuneta. Si bien no llegamos a cumplir el objetivo, creo que el balance fue positivo, la localidad está bien y creciendo. Hay que seguir mejorando a medidas que también vayan mejorando los servicios.”

Finalmente, y sobre su experiencia personal, detalló: “fue una experiencia hermosa, más para uno que no viene de este rubro. Lo que se pudo hacer se hizo y lo que no, quedó el proyecto y la gente tiene la misma idea. Es un trabajo que son 24 horas y todos los días, pero uno sabe los riesgos”.

